Коронавирус и табак: курильщики заражаются легче, а болеют тяжелее

В Международный день отказа от курения стоит вспомнить о всех опасностях этой привычки. К тому же в период пандемии коронавируса COVID-19 к ним добавилась еще одна.

Как выяснилось, при курении повышается опасность заражения коронавирусом через рот, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, курильщики, чьи легкие испорчены из-за вредной привычки, тяжелее переносят пневмонию, вызванную коронавирусом. По данным ученых из США, число тяжелых случаев среди курящих пациентов выше, чем среди некурящих.

Табачный дым также блокирует интерфероны – белки-мессенджеры, которые провоцируют ранний иммунный ответ организма на заражение.

Роспотребнадзор напоминает: курение любых сигарет, в том числе с фильтром или легких, опасно для здоровья. Вредно также пассивное курение.
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https://www.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Пульмонология

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