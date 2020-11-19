Коронавирус и табак: курильщики заражаются легче, а болеют тяжелее

В Международный день отказа от курения стоит вспомнить о всех опасностях этой привычки. К тому же в период пандемии коронавируса COVID-19 к ним добавилась еще одна.Как выяснилось, при курении повышается опасность заражения коронавирусом через рот, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Кроме того, курильщики, чьи легкие испорчены из-за вредной привычки, тяжелее переносят пневмонию, вызванную коронавирусом. По данным ученых из США, число тяжелых случаев среди курящих пациентов выше, чем среди некурящих.Табачный дым также блокирует интерфероны – белки-мессенджеры, которые провоцируют ранний иммунный ответ организма на заражение.Роспотребнадзор напоминает: курение любых сигарет, в том числе с фильтром или легких, опасно для здоровья. Вредно также пассивное курение.