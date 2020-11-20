Иммунитет к SARS-Cov-2 может сохраняться долгие годы — исследование

Ученые ведущих американских лабораторий исследовали несколько важных составляющих иммунного ответа в образцах крови переболевших пациентов и обнаружили, что у большинства из них есть все шансы не заразиться коронавирусом повторно.Специалисты ведущих американских лабораторий предоставили еще одно доказательство гипотезы о том, что иммунный ответ к коронавирусу может быть достаточно продолжительным. В ходе исследования, опубликованного в виде препринта, ученые собрали образцы крови 185 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 81 года, которые перенесли COVID-19. У многих из них было легкое течение заболевания, не требующее госпитализации.Исследователи поставили перед собой задачу изучить ключевые составляющие иммунного ответа к вирусу и проанализировать их изменения с течением времени: антитела, В-клетки (они вырабатывают антитела), а также два типа Т-клеток, которые уничтожают инфицированные клетки. Большинство подобных исследований включало только динамику роста и снижения титра антител, что не позволяло получить более полную картину.Авторы исследования выяснили, что у большинства участников антитела сохранялись в течение первых шести месяцев с тенденцией к снижению концентрации, причем их уровень у разных людей отличался иногда в 200 раз. Количество Т-клеток уменьшалось медленно, в то время как количество В-лимфоцитов только увеличивалось со временем, и это стало большим открытием для ученых. По их мнению, это говорит о том, что иммунитет к коронавирусу может длиться годы, надежно защищая повторного заражения патогена. Если эти данные подтвердятся, возможно, необходимость в ежегодной вакцинации от SARS-Cov-2 отпадет.Первые обнадеживающие данные о том, что иммунитет к коронавирусу может быть продолжительными, получили специалисты Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции. Исследователи провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружены Т-клетки, причем их уровень был вдвое выше, чем у людей с антителами.В октябре британские иммунологи опубликовали результаты сходного исследования. В течение нескольких месяцев ученые отслеживали концентрации Т-клеток в сыворотке крови взрослых пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме или бессимптомно. Спустя шесть месяцев наблюдений Т-лимфоциты были выявлены у каждого пациента, их уровень был на 50% выше у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, то есть при наличии симптомов. По мнению авторов, это может означать, что защитный эффект напрямую зависит от тяжести течения инфекции. Таким образом, люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, могут быть более восприимчивы к повторному заражению. Или наоборот, их врожденный иммунитет может обеспечивать достаточную защиту от вируса.В то же время из разных стран поступают сообщения о подтвержденных случаях повторного заражения коронавирусом — на сегодняшний день официально зарегистрировано 23 таких пациента. Так, в середине октября в Нидерландах скончалась пожилая женщина, проходившая лечение от рака. Исследователи проанализировали образцы коронавируса в мазках пациентки и подтвердили, что генетический состав вируса был разным. Это означает, что в данном случае был именно случай повторного заражения.