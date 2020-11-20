Чем опасно употребление кефира на ночь? Объясняет врач нутрициолог

По мнению врача нутрициолога Алены Степановой, употребление на ночь любых пищевых компонентов, включая кефир, опасно тем, что оно повышает риск возникновения сахарного диабета.Не нужно считать привычку употреблять кефир перед сном полезной, утверждает Степанова. По словам врача нутрициолога, последнее за день употребление пищи должно происходить за несколько часов до сна. Есть что-то непосредственно перед сном опасно, поскольку это способствует развитию опасного заболевания.«Важно, чтобы последний прием пищи был за три–четыре часа до сна. Забудьте про кефир на ночь и прочее, потому что это ведет к сахарному диабету, как бы это странно ни звучало», - объяснила специалист в интервью «МИР 24».Врач нутрициолог заметила, что часто наблюдает склонность к употреблению кефира перед сном у людей, имеющих явный лишний вес, а также галитоз.«Организм ночью должен заниматься очищением, а не перевариванием. Ночью переваривание замедляется. Очень часто с утра у таких людей можно обнаружить запах изо рта, потому что еда стоит в желудке, начинает гнить, бродить, она не переваривается», - указала врач на еще одну опасность от приема кефира и другой еды на ночь.