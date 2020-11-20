Инкретины связали с атеросклерозом
«Мы увидели, что высокие уровни инкретинов (GIP) были связаны со значительно более высоким риском ранних признаков атеросклероза, тогда как высокие уровни GLP-1 были связаны с более низким риском. Эта связь сохраняла статистическую значимость даже после учета известных факторов риска», - рассказывает Мартин Магнуссон, адъюнкт-профессор Лундского университета.
Исследователи использовали данные крупного популяционного исследования рака в Мальме, в котором приняли участие 3,3 тыс. человек, 10 процентов из которых страдали диабетом.
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