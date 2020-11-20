Инкретины связали с атеросклерозом

В настоящее время для лечения диабета используют инкретины, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других медицинских проблем, которые может вызвать болезнь. Однако исследователи из Лундского университета в Швеции отметили новые связи между этими гормонами и атеросклерозом и считают, что их открытие может иметь важное значение для лечения диабета в будущем. Исследование было опубликовано в журнале Diabetes Care.«Мы увидели, что высокие уровни инкретинов (GIP) были связаны со значительно более высоким риском ранних признаков атеросклероза, тогда как высокие уровни GLP-1 были связаны с более низким риском. Эта связь сохраняла статистическую значимость даже после учета известных факторов риска», - рассказывает Мартин Магнуссон, адъюнкт-профессор Лундского университета.Исследователи использовали данные крупного популяционного исследования рака в Мальме, в котором приняли участие 3,3 тыс. человек, 10 процентов из которых страдали диабетом.