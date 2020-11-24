Названа тренировка, способная остановить процессы старения

Польза интервальных тренировок.Новое исследование показало, что помимо всех других преимуществ для здоровья, которые вы уже знаете о физических упражнениях, они также помогают при старении.Но не все упражнения одинаковы — по крайней мере, согласно новому исследованию.Согласно этому исследованию, вам следует добавить в свой распорядок тренировку на выносливость и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Эти упражнения повышают частоту сердечных сокращений и дольше сохраняют молодость ваших клеток. Исследователи определили это, измерив структуры на концах хромосом, известные как теломеры.Благодаря более ранним исследованиям мы знаем, что наши теломеры начинают сокращаться с возрастом. Кроме того, у пожилых людей с более длинными теломерами сосудистое старение не происходит так быстро, как у людей с более короткими теломерами. Это означает, что их вены, как правило, в лучшей форме, и они меньше подвержены риску сердечных заболеваний и инсульта.Детали исследованияВ исследовании приняли участие 124 человека, которые тренировались по 45 минут три раза в неделю в течение 26 недель.Участники были разделены на четыре группы: аэробная группа (непрерывный бег), группа HIIT (интервальная программа 4 ? 4), группа с отягощениями (восемь машинных упражнений) и контрольная группа (без упражнений).В конце 26 недель у тех, кто в контрольной группе и группе сопротивления, не было изменений в длине теломер. Тем не менее, в группах аэробики и HIIT длина увеличилась «вдвое».Исследователи также обнаружили, что люди в группах аэробики и HIIT испытывали большую активность теломеразы. Это процесс, из-за которого их хромосомы удлинялись.В этом исследовании стоит отметить несколько моментов:Оно не измеряло респираторную эффективность, что позволяет вам не задыхаться, когда вы поднимаетесь по лестнице.Длина теломер — не единственный фактор старения.Также было бы неверно сказать, что только аэробные упражнения или HIIT вызывают это изменение факторов здорового старения. Эти упражнения помогают стимулировать закись азота, что помогает поддерживать здоровье митохондрий и поддерживать в организме механизмы борьбы или бегства.Хотя исследование не обнаружило положительных эффектов против старения от тренировок с отягощениями, это не означает, что тяжелая атлетика бесполезна. По мере того, как вы становитесь старше, ваше тело будет уменьшать мышечную массу. Это может увеличить риск:паденийпереломовнарушений функцийостеопорозасмертиВо всяком случае, относитесь к этому исследованию как к напоминанию о необходимости сбалансированного подхода к упражнениям. Попробуйте сочетание аэробики и сопротивления: бегайте по вторникам и поднимайте тяжести по четвергам.Начните свой распорядок дня, благоприятный для теломер, в любое времяЕсли вы никогда не были фанатом тренажерного зала, аэробика и HIIT-тренировки — отличный способ начать. В конце концов, исследование показало рост длины теломер у участников среднего возраста, даже без подготовки. Совет: Практически любую тренировку можно превратить в HIIT-тренировку, просто создав интервалы интенсивности.HIIT включает короткие периоды интенсивных упражнений, за которыми следует период восстановления или более легкий период. Семиминутные HIIT-тренировки являются обычным явлением, но вы должны выполнять их в соответствии с потребностями и возможностями вашего тела.Когда вы почувствуете себя более комфортно в тренировках, сосредоточьтесь на наращивании мышц с помощью силовых тренировок или силовых тренировок.