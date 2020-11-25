Простой продукт для улучшения работы сердца, пищеварения и контроля сахара в крови

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Простым и доступным продуктом, помогающим улучшить состояние сердца, работу пищеварительной системы и действие естественных механизмов контроля сахара в крови, являются семена льна.Семена льна – это крошечные золотистые или коричневые семена, которые отличаются высокой концентрацией клетчатки и жирных кислот. Многие ученые называют их суперпродуктом из-за присущего им потенциала пользы.Эксперты рекомендуют включить семена льна в рацион питания зимой, поскольку они способны дать организму комплект важнейших для поддержания иммунитета и здоровья веществ. Каких же именно?Белок. Столовая ложка льняного семени содержит два грамма белка, что составляет четыре процента от дневной нормы.Клетчатка. Большинство углеводов в семенах – это именно клетчатка. Ее употребление активизирует пищеварение, улучшает регуляцию холестерина в крови, позволяет дольше чувствовать сытость и худеть.Жир. Продукт в основном содержит полиненасыщенные, то есть, хорошие и полезные жиры, которые благоприятно влияют на сердце и сосуды.Витамины и минералы. Семена содержат различные микроэлементы. Одна столовая ложка дает 11 процентов рекомендуемой суточной нормы потребления тиамина – водорастворимого витамина группы B, который участвует в метаболизме углеводов и важен для нервной функции. Также в семенах льна содержится витамин B6, фолиевая кислота, марганец, магний, фосфор, медь, селен.Как простой продукт укрепляет нам здоровье?Улучшает функционирование пищеварительной системы. Согласно исследованиям, употребление льняного семени эффективно для хорошей перистальтики и предотвращения запора.Оздоровляет сердце. Также согласно исследовательским данным, употребление этого продукта содействует снижению кровяного давления, замедляет прогрессирование атеросклероза – опасного процесса, ассоциированного с жесткостью сосудов и накоплением холестериновых бляшек.Снижает риск рака. Было установлено, что потребление льняного семени снижает риски рака груди, толстой кишки, печени, легких, яичников, простаты.Улучшает контроль сахара в крови. Рацион, включающий простой продукт, приносит большую пользу людям с предиабетом или диабетом 2 типа – семена тормозят усвоение углеводов и предотвращают резкие колебания глюкозы.«Потребление семян льна обычно считается безопасным для большинства взрослых в дозах по несколько столовых ложек в день. Но во избежание каких-либо непредвиденных побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом перед началом их приема», - цитирует специалистов портал Food News.