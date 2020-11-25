Простой продукт для улучшения работы сердца, пищеварения и контроля сахара в крови
Семена льна – это крошечные золотистые или коричневые семена, которые отличаются высокой концентрацией клетчатки и жирных кислот. Многие ученые называют их суперпродуктом из-за присущего им потенциала пользы.
Эксперты рекомендуют включить семена льна в рацион питания зимой, поскольку они способны дать организму комплект важнейших для поддержания иммунитета и здоровья веществ. Каких же именно?
Белок. Столовая ложка льняного семени содержит два грамма белка, что составляет четыре процента от дневной нормы.
Клетчатка. Большинство углеводов в семенах – это именно клетчатка. Ее употребление активизирует пищеварение, улучшает регуляцию холестерина в крови, позволяет дольше чувствовать сытость и худеть.
Жир. Продукт в основном содержит полиненасыщенные, то есть, хорошие и полезные жиры, которые благоприятно влияют на сердце и сосуды.
Витамины и минералы. Семена содержат различные микроэлементы. Одна столовая ложка дает 11 процентов рекомендуемой суточной нормы потребления тиамина – водорастворимого витамина группы B, который участвует в метаболизме углеводов и важен для нервной функции. Также в семенах льна содержится витамин B6, фолиевая кислота, марганец, магний, фосфор, медь, селен.
Как простой продукт укрепляет нам здоровье?
Улучшает функционирование пищеварительной системы. Согласно исследованиям, употребление льняного семени эффективно для хорошей перистальтики и предотвращения запора.
Оздоровляет сердце. Также согласно исследовательским данным, употребление этого продукта содействует снижению кровяного давления, замедляет прогрессирование атеросклероза – опасного процесса, ассоциированного с жесткостью сосудов и накоплением холестериновых бляшек.
Снижает риск рака. Было установлено, что потребление льняного семени снижает риски рака груди, толстой кишки, печени, легких, яичников, простаты.
Улучшает контроль сахара в крови. Рацион, включающий простой продукт, приносит большую пользу людям с предиабетом или диабетом 2 типа – семена тормозят усвоение углеводов и предотвращают резкие колебания глюкозы.
«Потребление семян льна обычно считается безопасным для большинства взрослых в дозах по несколько столовых ложек в день. Но во избежание каких-либо непредвиденных побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом перед началом их приема», - цитирует специалистов портал Food News.
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