Простой продукт способен защитить легкие от COVID-19

Согласно рекомендации диетолога, кандидата медицинских наук Маргариты Королевой, употребление в пищу такого простого продукта как яйца повышает защиту легких от разрушительного воздействия COVID-19.Простой продукт – куриное яйцо – помогает организму человека лучше противостоять коронавирусной инфекции, сообщила Королева. Эксперт отметила, что яйца содержат витамин А, который активизирует производство «клеток-киллеров», являющихся компонентами иммунной системы, нацеленных на обнаружение и уничтожение проникших патогенов. Витамин Е, который тоже присутствует в этом простом продукте, является антиоксидантом, способным защитить от развития воспаления.Также ученый указала на то, что желтки яиц насыщены жировыми соединениями, входящими в состав легочных альвеол.«Жировые составляющие желтка способствуют обеспечению организма кислородом и укреплению иммунитета. Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры», - поделилась Королева рекомендацией в интервью «Аргументам и фактам».