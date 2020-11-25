Простой продукт способен защитить легкие от COVID-19
Простой продукт – куриное яйцо – помогает организму человека лучше противостоять коронавирусной инфекции, сообщила Королева. Эксперт отметила, что яйца содержат витамин А, который активизирует производство «клеток-киллеров», являющихся компонентами иммунной системы, нацеленных на обнаружение и уничтожение проникших патогенов. Витамин Е, который тоже присутствует в этом простом продукте, является антиоксидантом, способным защитить от развития воспаления.
Также ученый указала на то, что желтки яиц насыщены жировыми соединениями, входящими в состав легочных альвеол.
«Жировые составляющие желтка способствуют обеспечению организма кислородом и укреплению иммунитета. Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры», - поделилась Королева рекомендацией в интервью «Аргументам и фактам».
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