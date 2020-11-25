Диетолог Герасимова объяснила, почему не стоит есть по три хурмы в день

Хурма — полезный для здоровья продукт, если употреблять ее пару раз в неделю. Есть хурму каждый день не стоит — заявила диетолог Наталия Герасимова.Сладкая хурма представляет собой вкусное и полезное лакомство, богатое разными витаминами, минералами и полезными веществами. В хурме, в частности, много витаминов A и C, которые требуются иммунной системе человеческого организма для оптимальной работы. Плюс, эти витамины обладают антиоксидантными свойствами."Я бы рекомендовала употреблять хурму пару раз в неделю. При таком употреблении этот продукт выглядит гораздо более привлекательно, чем импортированные ягоды или бананы", — сказала Герасимова, добавив, что есть хурму каждый день не стоит, та как это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом."Нужно помнить, что хурма — это весьма неоднозначный продукт. Все дело в его волокнистости, которая может спровоцировать образование газов или даже непроходимость кишечника. То есть, употреблять, например, три хурмы в день — точно не стоит", — сказала врач-диетолог, добавив, что дневная норма хурмы — это не более 150 граммов. Но если речь идет о человеке с сахарным диабетом, то лучше совсем отказаться от хурмы, так как в ней слишком много сахара.