Назван удивительный овощ, которые борется с болезнями сердца и предотвращает рост опухолей
У этого «овоща» - очень спорная этикетка - стебли напоминают сельдерей по высоте и текстуре.
Ревень содержит несколько мощных антиоксидантов, питательных веществ и полезных соединений, связанных с удивительной пользой для здоровья, от более здорового сердца до более низкого риска хронических заболеваний.
Вот краткий список невероятной пользы ревеня для здоровья:
- Борется с воспалением - стебли одних ревеня имеют более яркий красный цвет, чем другие. Это из-за пигмента под названием реин, который также нейтрализует свободные радикалы и снимает воспаление.
- Улучшает память - ревень является богатым источником антоцианов, группы пигментов. Они улучшают память и защищают ее от ухудшения, особенно с возрастом.
- Борется с вредными бактериями - природные целители тысячелетиями использовали ревень из-за его мощного воздействия против бактерий, вызывающих инфекцию. Ревень особенно полезен при лечении бактериальных заболеваний кожи. Поэтому ревень рекомендован к употреблению тем, кто страдает от прыщей.
- Подавляет рост опухоли - ревень был изучен как потенциально противораковое вещество, поскольку он содержит группу ароматических соединений, называемых антрахинонами. Несколько исследований показали, что они помогли остановить рост раковых клеток и опухолей.
- Снижает уровень плохого холестерина - клетчатка в стеблях ревеня помогает снизить уровень плохого холестерина.
- Улучшает диабетическую нефропатию - помимо борьбы с воспалением, реин в ревене также помогает в лечении диабетической нефропатии, осложнения диабета, связанного с почками.
Это основная причина почечной недостаточности.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий