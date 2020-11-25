Назван удивительный овощ, которые борется с болезнями сердца и предотвращает рост опухолей

Ревень - это гораздо больше, чем пироги, пироги и другая выпечка.У этого «овоща» - очень спорная этикетка - стебли напоминают сельдерей по высоте и текстуре.Ревень содержит несколько мощных антиоксидантов, питательных веществ и полезных соединений, связанных с удивительной пользой для здоровья, от более здорового сердца до более низкого риска хронических заболеваний.Вот краткий список невероятной пользы ревеня для здоровья:- Борется с воспалением - стебли одних ревеня имеют более яркий красный цвет, чем другие. Это из-за пигмента под названием реин, который также нейтрализует свободные радикалы и снимает воспаление.- Улучшает память - ревень является богатым источником антоцианов, группы пигментов. Они улучшают память и защищают ее от ухудшения, особенно с возрастом.- Борется с вредными бактериями - природные целители тысячелетиями использовали ревень из-за его мощного воздействия против бактерий, вызывающих инфекцию. Ревень особенно полезен при лечении бактериальных заболеваний кожи. Поэтому ревень рекомендован к употреблению тем, кто страдает от прыщей.- Подавляет рост опухоли - ревень был изучен как потенциально противораковое вещество, поскольку он содержит группу ароматических соединений, называемых антрахинонами. Несколько исследований показали, что они помогли остановить рост раковых клеток и опухолей.- Снижает уровень плохого холестерина - клетчатка в стеблях ревеня помогает снизить уровень плохого холестерина.- Улучшает диабетическую нефропатию - помимо борьбы с воспалением, реин в ревене также помогает в лечении диабетической нефропатии, осложнения диабета, связанного с почками.Это основная причина почечной недостаточности.