Придите в форму с обручем: польза тренировок с хула-хупом
Профессор медицины, эксперт из Немецкого спортивного университета в Кельне. Ларс Донат считает, что идея обруча хороша.
"Это тренажер с низким порогом. Физический риск низкий, польза разумная".
Более узкая талия, больше координации
По словам Доната, исследований эффективности хула-хупов практически не проводилось. Однако немногие доступные исследования показывают, что обручам следует дать шанс.
«Отдельные исследования показывают, что вы можете увеличить силовую выносливость кора и заметно уменьшить количество жира в нижней части живота в течение нескольких недель», - говорит эксперт. Мало того, что талия становится тверже - также улучшается координация.
Его совет: начинайте расслабляться и не переусердствуйте - достаточно 10-15 минут в день. Лучше всего делать интервальные тренировки. Это означает: всегда качайте от 30 до 45 секунд, затем делайте короткую паузу. Всего вы делаете до 15 таких коротких серий.
Дополнение к программе тренировок
Использовать только хула-хуп, но это было бы слишком недальновидно. По словам Доната, простое покачивание обруча не выход.
«В конечном итоге это надоедает».
Эксперт считает эту шину хорошим дополнением к более разнообразной программе тренировок. Если вы хотите продержаться дольше, вы можете разнообразить тренировку, выбрав шины. Доступны они разного диаметра, прочности и веса. Немного более тяжелые и немного более толстые шины хорошо подходят для начинающих. Опытные люди могут приобрести обручи с интегрированными грузами.
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