Придите в форму с обручем: польза тренировок с хула-хупом

Обручи помогают сделать талию более узкой, уменьшить нежелательный жир - и в идеале это очень весело. Хула-хуп давно перестал быть просто детским удовольствием, но уже некоторое время является трендом фитнеса. Если вы позволите обручу вращаться вокруг вашей талии, вы стабилизируете бедра и тренируете спину и живот.Профессор медицины, эксперт из Немецкого спортивного университета в Кельне. Ларс Донат считает, что идея обруча хороша."Это тренажер с низким порогом. Физический риск низкий, польза разумная".Более узкая талия, больше координацииПо словам Доната, исследований эффективности хула-хупов практически не проводилось. Однако немногие доступные исследования показывают, что обручам следует дать шанс.«Отдельные исследования показывают, что вы можете увеличить силовую выносливость кора и заметно уменьшить количество жира в нижней части живота в течение нескольких недель», - говорит эксперт. Мало того, что талия становится тверже - также улучшается координация.Его совет: начинайте расслабляться и не переусердствуйте - достаточно 10-15 минут в день. Лучше всего делать интервальные тренировки. Это означает: всегда качайте от 30 до 45 секунд, затем делайте короткую паузу. Всего вы делаете до 15 таких коротких серий.Дополнение к программе тренировокИспользовать только хула-хуп, но это было бы слишком недальновидно. По словам Доната, простое покачивание обруча не выход.«В конечном итоге это надоедает».Эксперт считает эту шину хорошим дополнением к более разнообразной программе тренировок. Если вы хотите продержаться дольше, вы можете разнообразить тренировку, выбрав шины. Доступны они разного диаметра, прочности и веса. Немного более тяжелые и немного более толстые шины хорошо подходят для начинающих. Опытные люди могут приобрести обручи с интегрированными грузами.