Инфекционист рассказал о наиболее действенном способе избежать заражения коронавирусом
Тимаков объяснил, что строгое соблюдение масочного режима — это безальтернативный способ избежать заражения COVID-19, доступный взрослым людям. Именно таким способом можно минимизировать риск заражения. "Для того, чтобы защититься от вируса, необходимо снизить вирусную нагрузку. Если речь идет о непродолжительном контакте, когда инфицированный просто проходит мимо, то вы, скорее всего, не заболеете. Но если подразумевается тесный контакт — например, в транспорте или на работе, то вы рискуете заболеть. Ношение маски позволяет снизить вирусную нагрузку там, где нельзя обеспечить социальное дистанцирование", — сказал специалист.
Что касается детей, то оградить их от контактов с вирусом сложнее. "Дети тесно общаются друг с другом, если находятся в коллективе, и вы не можете постоянно быть надзирателем. Но вы можете оградить своего ребенка от остальных, если он заболел, и, тем самым, защитить других людей от заражения. Если так будут делать все родители, то дети не будут распространять вирус", — добавил Тимаков.
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