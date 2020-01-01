Ученые сделали новое открытие относительно коронавируса
Пленка полностью испаряется с разной скоростью, в зависимости от материала, на который она попала. Например, на нержавеющей стали и меди пленка, оставшаяся от большой капли, держится 24 и 16 часов соответственно, а на полипропилене - более 150 часов. Капля меньшего размера сохраняется на стекле более 80 часов.
В виде пленки коронавирус может оставаться на гидрофобных поверхностях в течение нескольких часов и даже дней. Он способен сохраняться в жизнеспособной форме в течение длительного периода времени, что подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей, говорят специалисты.
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