Изменения климата скажутся на инфекционных заболеваниях
Понимание того, как изменчивость климата влияет на передачу этих болезней, важно как для исследователей, так и для широкой общественности.
Работа, опубликованная недавно в журнале PlosOne, показывает, что почти половина населения не знает о связи между изменением климата и его влиянием на инфекционные заболевания. Исследование было основано на многонациональном перекрестном опросе, в котором в общей сложности приняли участие 458 человек со всего мира.
В результате выяснилось, что 48,9% участников никогда раньше не рассматривали влияние изменения климата на инфекционные заболевания. Этот процент падает до 38,4% среди тех, кто хорошо знает естественные науки, и повышается до 59,2% среди тех, кто работает в секторах, не связанных с наукой.
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