Изменения климата скажутся на инфекционных заболеваниях

Передача конкретных инфекционных заболеваний была изменена процессами, связанными с климатическими и экологическими аномалиями. Ожидается, что рост инфекционных вспышек будет наблюдаться в мягком климате из-за глобального потепления, а изменения климатических режимов повлияют на присутствие, плотность, силу и динамику передачи многих вирусов и патогенов.Понимание того, как изменчивость климата влияет на передачу этих болезней, важно как для исследователей, так и для широкой общественности.Работа, опубликованная недавно в журнале PlosOne, показывает, что почти половина населения не знает о связи между изменением климата и его влиянием на инфекционные заболевания. Исследование было основано на многонациональном перекрестном опросе, в котором в общей сложности приняли участие 458 человек со всего мира.В результате выяснилось, что 48,9% участников никогда раньше не рассматривали влияние изменения климата на инфекционные заболевания. Этот процент падает до 38,4% среди тех, кто хорошо знает естественные науки, и повышается до 59,2% среди тех, кто работает в секторах, не связанных с наукой.