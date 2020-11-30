Метаболический синдром: как вовремя распознать заболевание

Заболевание чревато ожирением.Метаболический синдром – это собирательное название для комплекса метаболических, гормональных и клинических нарушений.К таким нарушениям относятся ожирение, нарушения углеводного и липидного обмена, артериальная гипертония и нарушения дыхания во время сна. Если вы обнаружили у себя какие-либо из нижеперечисленных симптомов, обратитесь к врачу для постановки диагноза.Абдоминальное ожирениеАбдоминальное ожирение характеризуется наличием большого количества жира в области талии. Так объем талии более 88 сантиметров у женщин и более 102 сантиметров у мужчин может свидетельствовать об абдоминальном ожирении.Резистентность к инсулинуПри резистентности к инсулину организм неспособен использовать инсулин или сахар в крови. Если этот симптом не лечить, он может стать причиной развития диабета.Другие болезниНекоторые болезни могут быть симптомом этого расстройства. Так сердечно-сосудистые заболевания, безалкогольная жировая болезнь печени и синдром поликистозных яичников могут быть признаками метаболического синдрома.Атерогенная дислипидемияЭто состояние характеризуется увеличением триглицеридов в крови, повышением уровня плохого холестерина и снижением уровня хорошего. Этот симптом практически невозможно определить без дополнительных анализов.Хроническая усталостьЭтот симптом может быть признаком множества различных заболеваний и расстройств. При метаболическом синдроме усталость проявляется в основном после приема еды. Если вы ощущаете усталость даже после хорошего отдыха на протяжении длительного периода времени, обратитесь к врачу.Нарушения концентрации вниманияПомимо усталости у вас могут наблюдаться проблемы с когнитивными способностями. Так вам может быть трудно сконцентрировать свое внимание на повседневных задачах. Следует помнить о том, что этот симптом часто является признаком проблем со здоровьем различной тяжести, поэтому при его появлении следует обратиться к врачу.Чёрный акантозЕще одним симптомом метаболического синдрома может быть черный акантоз. Это состояние, при котором в области шеи, паха и подмышек появляются темные пятна.Колебания сахара в крови и холестеринаВысокий уровень триглицеридов может быть симптомом метаболического синдрома. Вам также следует регулярно проверять уровень плохого холестерина, так как колебание холестерина также может говорить о наличии этого состояния.Другие измененияПомимо вышеперечисленных симптомов вы можете заметить и другие физические изменения. Вы можете испытывать постоянную жажду совместно с частыми мочеиспусканиями, хронической усталостью и помутнением зрения.