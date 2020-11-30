Метаболический синдром: как вовремя распознать заболевание

Заболевание чревато ожирением.

Метаболический синдром – это собирательное название для комплекса метаболических, гормональных и клинических нарушений.

К таким нарушениям относятся ожирение, нарушения углеводного и липидного обмена, артериальная гипертония и нарушения дыхания во время сна. Если вы обнаружили у себя какие-либо из нижеперечисленных симптомов, обратитесь к врачу для постановки диагноза.

Абдоминальное ожирение

Абдоминальное ожирение характеризуется наличием большого количества жира в области талии. Так объем талии более 88 сантиметров у женщин и более 102 сантиметров у мужчин может свидетельствовать об абдоминальном ожирении.

Резистентность к инсулину

При резистентности к инсулину организм неспособен использовать инсулин или сахар в крови. Если этот симптом не лечить, он может стать причиной развития диабета.

Другие болезни

Некоторые болезни могут быть симптомом этого расстройства. Так сердечно-сосудистые заболевания, безалкогольная жировая болезнь печени и синдром поликистозных яичников могут быть признаками метаболического синдрома.

Атерогенная дислипидемия

Это состояние характеризуется увеличением триглицеридов в крови, повышением уровня плохого холестерина и снижением уровня хорошего. Этот симптом практически невозможно определить без дополнительных анализов.

Хроническая усталость

Этот симптом может быть признаком множества различных заболеваний и расстройств. При метаболическом синдроме усталость проявляется в основном после приема еды. Если вы ощущаете усталость даже после хорошего отдыха на протяжении длительного периода времени, обратитесь к врачу.

Нарушения концентрации внимания

Помимо усталости у вас могут наблюдаться проблемы с когнитивными способностями. Так вам может быть трудно сконцентрировать свое внимание на повседневных задачах. Следует помнить о том, что этот симптом часто является признаком проблем со здоровьем различной тяжести, поэтому при его появлении следует обратиться к врачу.

Чёрный акантоз

Еще одним симптомом метаболического синдрома может быть черный акантоз. Это состояние, при котором в области шеи, паха и подмышек появляются темные пятна.

Колебания сахара в крови и холестерина

Высокий уровень триглицеридов может быть симптомом метаболического синдрома. Вам также следует регулярно проверять уровень плохого холестерина, так как колебание холестерина также может говорить о наличии этого состояния.

Другие изменения

Помимо вышеперечисленных симптомов вы можете заметить и другие физические изменения. Вы можете испытывать постоянную жажду совместно с частыми мочеиспусканиями, хронической усталостью и помутнением зрения.
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