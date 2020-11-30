Высокий сахар в крови даже без диабета может увеличить риск смертности от COVID-19

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Группа исследователей из Испании выявила еще одну возможную группу риска при COVID-19: люди с избыточным сахаром в крови, у которых не диагностирован диабет.Пациенты с сахарным диабетом подвержены повышенному риску тяжелого тяжелого течения и смертности от COVID-19, поэтому медики со всех стран уделяют особенное внимание таких больным. Согласно отчету Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с диабетом 1 типа в 3,5 раз выше по сравнению с риском тех, у кого диабета нет. С диабетом 2 типа — в два раза выше. Однако уровень сахара в крови может быть повышенным и при других состояниях: например, при патологии печени и ЖКТ, воспалительных заболеваниях эндокринных желез, гормональном дисбалансе или беременности.Исследователи из Испании проанализировали данные более чем 11 тысяч пациентов, госпитализированных с марта по май и выяснили, что избыточный сахар без диабета также может влиять на течение COVID-19. Средний возраст больных составил 67 лет, из них более 57% - мужчины. У 18,9% пациентов был диагностирован сахарный диабет, либо в их медицинских картах были данные о приеме лекарств для диабетиков. При госпитализации у каждого больного брали кровь на сахар, и результаты авторы исследования разделили на три группы: нормальный, высокий и очень высокий уровень.Ученые обнаружили, что избыточный сахар в основном был выявлен у мужчин пожилого возраста, страдающих диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. У таких пациентов были чаще повышены маркеры воспаления. Но самым большим открытием было то, что высокий уровень сахара в крови влиял на риск смертности даже у пациентов без диабета.Среди больных, скончавшихся от COVID-19 (более 20% из выборки) 41,1% имели повышенный сахар. Такие пациенты проводили больше времени в больнице и чаще нуждались в интенсивной терапии, в том числе в искусственной вентиляции легких по сравнению с людьми с нормальным уровнем сахара.Авторы исследования подчеркивают, что некоторые пациенты могли не знать о своем диабетическом статусе, поэтому их ошибочно отнесли к недиабетикам. В любом случае врачам необходимо рассмотреть возможность проводить скрининг уровня глюкозы в крови у госпитализированных пациентов с COVID-19, чтобы вовремя принять меры и снизить риск смертности, считают ученые.