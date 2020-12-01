Гипертония. Три лучших напитка для снижения высокого давления

Среди лучших напитков для снижения высокого давления специалисты выделяют чай из гибискуса (каркаде), гранатовый сок, комбучу (напиток на основе чайного гриба).

Медики призывают не допускать развития гипертонии, а при имеющемся заболевании следовать предписаниям по снижению высокого давления. Они напоминают, что при гипертонии стенки кровеносных сосудов испытывают избыточное напряжение из-за постоянно интенсивного воздействия на них кровотока. В конечном итоге это увеличивает нагрузку на сердце и преждевременно изнашивает его, заставляя работать с большим усилием, но менее эффективно – последствия данного процесса могут быть весьма драматичны.

Специалисты в области здорового питания обращают внимание на напитки, способствующие снижению высокого кровяного давления, пишет издание Express. Из числа лучших они предлагают употреблять по меньшей мере три.

Каркаде. Учеными было проведено исследование с участием пациентов с пре- и умеренной гипертонией возрастом 30-70 лет, не принимавших лекарств для снижения АД. На протяжении шести недель часть испытуемых выпивала ежедневно три порции по 240 мл чая из гибискуса, часть – напиток плацебо. В результате группа, потреблявшая каркаде, смогла снизить высокое систолическое АД, чего не произошло в группе плацебо.

«Ежедневное употребление чая из гибискуса в количестве, легко включаемом в рацион, снижает артериальное давление у взрослых с гипертонической болезнью и умеренной гипертонией – это весьма эффективное диетическое изменение для людей с этими состояниями», - считают исследователи.

Гранатовый сок. Согласно данным, опубликованным Национальной библиотекой медицины США, гранатовый сок также может успешно применяться для борьбы с повышением давления. Гипотензивное действие этого напитка объясняется способностью подавлять активность сывороточного ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови. Ученые оценивают его как одно из лучших натуральных средств по снижению систолического артериального давления.

«Гранатовый сок богат дубильными веществами, обладает антиатеросклеротическими свойствами и сильным антиоксидантным действием. Его потребление способно улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы», - отмечают научные специалисты.

Комбуча. В отчете журнала Health говорится, что потребление данного напитка улучшает работу пищеварения, восстанавливает флору из полезных бактерий в организме, повышает иммунитет и настроение. Его благотворные эффекты исследователи связывают с высоким содержанием пробиотиков. Также этим объясняется присущее напитку свойство снижать давление – как систолическое, так и диастолическое. Ученые констатируют, что комбуча содержит не один, а несколько видов пробиотиков, данное обстоятельство усиливает оздоровительное действие этого ферментированного напитка на организм.

«Напиток на основе чайного гриба активизирует вывод из организма токсинов и повышает энергию, помогает похудеть, предотвращает высокое кровяное давление, сердечные заболевания и рак», - сообщили эксперты.
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https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Кардиология

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