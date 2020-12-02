Ученые узнали, как коронавирус проникает в мозг

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Частицы коронавируса SARS-CoV-2 проникают в головной мозг человека через нервные клетки, расположенные в обонятельной слизистой оболочке носа.Ученые и медики признали, что болезнь COVID-19, провоцируемая вирусом SARS-CoV-2, поражает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. У каждого третьего пациента с коронавирусом развиваются неврологические проблемы — в частности, потеря обоняния и вкусовых ощущений, повышенная утомляемость, головокружения и головные боли, тошнота, и так далее. Проникновение вируса в мозг может приводить к инсульту.Но как именно коронавирус попадает в мозг человека? Выяснить это решили сотрудники университетской клиники "Шарите" в Берлине, которые вместе с экспертами судебной медицины, невропатологами и вирусологами проанализировали образцы мозговой ткани нескольких десятков пациентов, скончавшихся от COVID-19.Изучив при помощи электронного микроскопа нейроанатомические структуры, которые соединяют нос, рот и глаза со стволом мозга, ученые обнаружили места с максимальной вирусной нагрузкой. "Мы подтвердили гипотезу о том, что коронавирус проникает в мозг через обонятельную слизистую оболочку. Затем вирус перемещается по обонятельному нерву, и, предположительно, по кровеносным сосудам", — отмечают авторы работы, добавляя, что открытие объясняет, почему у части людей с COVID-19 пропадают обоняние и вкусовые ощущения.