Три лучших перекуса для тех, кто простужен

Вкусно и полезно.При простуде организму для выздоровления нужно много витаминов и минералов, и эти вкусные перекусы эффективно обеспечивают его микроэлементами, которые помогают быстро восстановиться.Овсянка. Наша иммунная система нуждается в адекватном получении цинка – данный микроэлемент действует как уничтожитель провоцирующих воспаление свободных радикалов, поддерживает собственные ферменты организма. К тому же витамин С часто работает только в сочетании с цинком.Овсянка – один из лучших поставщиков цинка: 100 граммов содержат около 4,5 граммов ценного минерала. Специалисты советуют налегать на овсянку, чтобы быстрее справиться с простудой без последствий для организма.Шоколад. Его потребление хорошо помогает от сухого кашля. Некоторые ученые утверждают, что активный ингредиент какао-бобов теобромин снимает кашлевой рефлекс более эффективно, чем сироп от кашля. Кроме того, после жевания шоколад образует своего рода защитную пленку на чувствительных слизистых оболочках горла. Имейте в виду: чем темнее шоколад, тем лучше.Апельсины. При простуде необходимо много витамина С для укрепления клеточной защиты. Вкусные цитрусовые, апельсины и мандарины, – ваши лучшие друзья при заболевании ОРВИ. Однако будьте осторожны с болью в горле: апельсиновый сок может раздражать его слизистые оболочки.