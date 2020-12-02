Ночные кошмары могут привести к летальному исходу

Каждому человеку хотя бы раз в жизни снился сон, который он не хотел видеть. Проснувшись от кошмара в холодном поту, мы пытаемся себя успокоить и снова уснуть. Однако мало кто задумывается о том, какой стресс переживает организм во время просмотра ночных кошмаров.Разумеется, если человек видит страшные сны несколько раз в полгода, что является нормальным показателем, то особого урона его здоровью они не нанесут. Если же кошмары начинают реально беспокоить, то лучше обратиться к специалистам, прежде всего - к психологу. Особенно психологическая помощь нужна, если вас мучает один и тот же повторяющийся сон.Обратить внимание также следует на приём лекарств, поскольку ночные кошмары могут быть побочным эффектом каких-либо препаратов.Врачи не исключают, что от ночных кошмаров можно умереть. Нередки случаи, когда люди засыпают и утром не просыпаются. Просмотр страшных снов оказывает нагрузку на сердце и всю сердечно-сосудистую систему, серьёзно повышая пульс.