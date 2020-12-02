Биолог рассказала о преждевременном старении после COVID-19
Биолог Анча Баранова сослалась на новое исследование, которое показало, как коронавирус отражается на организме переболевшего человека. В рамках этой научной работы ученые изучали случаи легкого и умеренного течения заболевания.
"Даже среди тех, кто перенес болезнь в очень слабой форме, в 70 процентах случаев фиксировались разные патологии внутренних органов. Чаще всего встречается не сердечная патология, а, например, жировой гепатоз (поражение печени). Другая распространенная проблема — жировые перерождения тканей поджелудочной железы. Обычно такие заболевания развиваются после 60 лет, но у людей после ковида они фиксируются уже в 40", — рассказала биолог.
Баранова считает, что коронавирусная инфекция потребляет биологические ресурсы человеческого организма и ускоряет старение. Биолог, при этом, добавила, что преждевременное старение после коронавируса — проблема, которая требует отдельных исследований, и пока что рано делать какие-либо выводы.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий