Биолог рассказала о преждевременном старении после COVID-19

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Перенесшим коронавирусную инфекцию людям угрожает преждевременное старение. Как отметила профессор Анча Баранова из Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), проблема актуальна даже для тех, у кого был COVID-19 в легкой форме.Биолог Анча Баранова сослалась на новое исследование, которое показало, как коронавирус отражается на организме переболевшего человека. В рамках этой научной работы ученые изучали случаи легкого и умеренного течения заболевания."Даже среди тех, кто перенес болезнь в очень слабой форме, в 70 процентах случаев фиксировались разные патологии внутренних органов. Чаще всего встречается не сердечная патология, а, например, жировой гепатоз (поражение печени). Другая распространенная проблема — жировые перерождения тканей поджелудочной железы. Обычно такие заболевания развиваются после 60 лет, но у людей после ковида они фиксируются уже в 40", — рассказала биолог.Баранова считает, что коронавирусная инфекция потребляет биологические ресурсы человеческого организма и ускоряет старение. Биолог, при этом, добавила, что преждевременное старение после коронавируса — проблема, которая требует отдельных исследований, и пока что рано делать какие-либо выводы.