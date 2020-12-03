Недостаток железа способствует слабости, мигреням, головокружению и другим проблема со здоровьем, поэтому в повседневном рационе должно быть больше его здоровых источников.Специалисты констатируют, что поддержание достаточного количества железа в организме стало более важным из-за ситуации с пандемией. Согласно недавним исследованиям, существует связь между дефицитом железа и подверженностью заражению коронавирусом. Недостаток минерала повышает вероятность заразиться и пострадать от тяжелых последствий ковида.Вот семь лучших растительных продуктов зимой для получения железа.Апельсины. Обладая питательным веществом C, они также помогает увеличить содержание железа в нашем организме. Дополнительные бонусы от потребления этих цитрусовых: усиление иммунитета, оздоровление кожи.Яблоки. Фрукт среднего размера содержит 0,31 миллиграмма железа и помогает формированию красных кровяных телец, которые переносят кислород по всему телу, способствуя поддержанию энергии.Гранат. Плоды граната богаты не только железом, но и питательными веществами, белками, углеводами, клетчаткой, аскорбиновой кислотой. Это один из лучших растительных продуктов для поддержания общего здоровья зимой.Шпинат. Благодаря высокому содержанию железа, минералов и витаминов, которые помогают поддерживать иммунитет и гемоглобин в организме, его потребление эффективно предотвращает развитие анемии.Свекла. Также отлично подходит для восполнения уровня железа в организме. Вдобавок содержит мощный заряд меди, белка, кальция, серы и многих других питательных веществ.Брокколи. Являясь одним из лучших растительных источников железа зимой, она также обеспечивает организм витаминами B и C, фолиевой кислотой, цинком, магнием. Употребление брокколи улучшает пищеварение, уменьшает запоры, снижает уровень сахара в крови.Капуста. Еще один растительный продукт, доступный зимой и богатый железом. Также овощ способствует снижению веса, стимулирует вывод токсинов из организма, нормализует уровень сахара в крови.