Одной из основных причин агрессии родителей к детям оказалась фрустрация

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Считается, что материнская любовь — это что-то такое же безусловное, как встающее на рассвете солнце, но на деле не все так идеально — пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело" в статье о причинах агрессии родителей к детям. Одним из ключевых компонентов такой агрессии, как отмечают психологи, является фрустрация.По словам психолога Марии Макаровой, причины для агрессии могут быть самыми разными. И это далеко не всегда психологические проблемы родителей, как принято считать."Агрессия — естественная поведенческая реакция, которая может присутствовать в самых разных ситуациях. Слишком плотный контакт, высокие нагрузки, груз ответственности и проблемы в общении — все эти факторы как будто бросают вызов родителям, проверяя их на прочность. Сохранять стабильное настроение иногда бывает очень сложно", — отметила Макарова.Психолог добавила, что основные причины родительской агрессии — это, в частности, страх и фрустрация. "Если вы ощущаете, что начинаете срываться на детях, то лучше отойти от них конкретно в этот момент. У ребенка нет жизненного опыта, он точно не сможет решить ваши проблемы. И он не может защититься, когда вы проявляете агрессию. Ребенку больно и обидно, когда он видит, как родители срываются — помните, что дети любят вас безусловно, и не подрывайте эту любовь", — посоветовала психолог.