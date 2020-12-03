Эксперты показали, почему растительная диета исключительно полезна

Несколько исследований по всему миру показали, что эта диета положительно влияет на состояние здоровья почек, легких и в целом на весь организм. Также в журнале Американского колледжа кардиологии заявлялось, что растительная диета также может помочь снизить риск сердечной недостаточности до 41% по сравнению с диетой, богатой добавленными жирами.А недавно стало известно, что растительная диета способна ускорить метаболизм. Это в дальнейшем может привести к потере веса. Комитет врачей за ответственную медицину провел эксперимент, в рамках которого добровольцы на протяжении 16 недель придерживались особой диеты. Добровольцев разбили на две группы. Первая группа получала диету с низким содержанием жиров, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, а вторая группа не вносила изменений в свой существующий рацион.Было обнаружено, что в группе, придерживавшейся растительной диеты, наблюдалось усиление процесса сжигания калорий после еды (примерно на 18,7%). А в другой группе существенных изменений не произошло. Первая группа также похудела в среднем на 6,4 килограмма. Плюс, в первой группе было зафиксировано сокращение запасов жиров в клетках тела, что может снизить риск развития диабета 2-го типа. Специалисты советуют обязательно строить свой рацион на следующих продуктах: зелень, овощи, фрукты, орехи, семечки, цельнозерновые продукты, бобовые и фасоль.