Вакцина от коронавируса поможет в борьбе с другими болезнями

Разработка за несколько месяцев высокоэффективного препарата для профилактики COVID-19 это экстраординарное научное достижение. Некоторые учёные называют его эквивалентом создания антибиотиков.В 1940 году в мире синтезировали первые антибиотики, которые изменили всю медицину. Стали поддаваться излечению бактериальные инфекции вроде сепсиса, воспаления лёгких, туберкулеза, сифилиса и многих других, которые уносили ежегодно жизни многих миллионов людей. Открытие пенициллина в 1928 году Александром Флемингом стало величайшим достижением науки той поры. И вот теперь профессор из Великобритании Брендан Рен (Brendan Wren) в своей статье для The Daily Mail называет точно таким же достижением быструю разработку вакцины от коронавируса. Эксперт в области вакцинации полагает, что данный препарат обладает потенциалом стать средством профилактики не только коронавируса, но и многих других инфекционных болезней, включая антибиотикорезистентные инфекции.Профессор надеется на кумулятивный эффект, который произведет на всю мировую науку создание вакцины от коронавируса. В будущем человечество значительно реже станет опираться на антибиотики, а это замедлит развитие антибиотикорезистентных бактерий, являющихся одним из главных вызовов для человечества. Предотвращение заболеваний вместо их лечения - наилучший способ укрепления здоровья человечества. Отметим, что именно советская медицина была во многом профилактической, опираясь на огромную сеть санаториев и профилакториев, а также на систему регулярных диспансеризаций.Когда пандемия закончится, начнутся другие исследования, опирающиеся на уже созданный огромный научный потенциал. Они будут сопровождаться быстрым технологическим прогрессом, что поможет создавать новые лекарства гораздо быстрее. Учёный убеждён, что человечество вступает в золотую эпоху торжества медицинских технологий, и не исключено, что сразу несколько ныне считающихся неизлечимых болезней будут побеждены