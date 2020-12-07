Медики рассказали, как худеть сладкоежкам

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Чем заменить любимые сладости.Медики назвали несколько действенных подходов, как похудеть любителям сладостей.Главным шагом является планирование: нужно составить список необходимых продуктов на неделю, чтобы в ходе похода в магазин не приобрести лишнего. Не следует покупать конфеты, шоколад и булочки, такая провокация ни к чему хорошему не приведет.Для победы над сладкой зависимостью медики рекомендовали избегать диет, голодовок и стрессов. Важно наладить распорядок дня, определить время для приемов пищи.Ученые рекомендовали заменить сладости фруктами либо сухофруктами. Данная альтернатива не только поможет утолить голод, но и обогатит организм полезными веществами и поможет в борьбе с лишним весом.Спорт и полноценный сон не только помогают худеть за счет нормализации обмена веществ, но и налаживают биохимические процессы. Чтобы хотелось меньше есть, эксперты рекомендовали повысить физическую активность.