Малышева рассказала о супербактерии, убивающей пациентов с COVID-19

Телеведущая Елена Малышева предупредила о распространении опасных супербактерий, которые все чаще становятся причиной смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Из-за угрозы развития суперинфекций нельзя заниматься самолечением COVID-19.Малышева прокомментировала недавние слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который рассказал о причинах смертей при коронавирусе. Проценко уверен, что большое число смертей происходит из-за слишком поздней госпитализации, а также в результате развития суперинфекций.Суперинфекции, как пояснила Малышева, развиваются из-за супербактерий — микроорганизмов (в том числе и патогенных), которые не чувствительны к антибиотикам. "При коронавирусной инфекции пациентам назначаются разные антибиотики, чтобы уменьшить вероятность того, что возбудители вторичных инфекций при COVID-19 окажутся резистентными к конкретному препарату", — сказала Малышева, добавив, что антибиотики, с одной стороны, требуются для лечения вторичных инфекций при коронавирусе, но с другой — бесконтрольное применение таких препаратов провоцирует появление новых супербактерий.Главное, о чем следует помнить — нельзя заниматься самолечением COVID-19. Если вы чувствуете, что ваше состояние ухудшается, то незамедлительно обращайтесь за профессиональной медицинской помощью.