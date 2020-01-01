Названа веская причина отказаться от красного мяса

От него страдает сердце.Замена красного мяса другими источниками белка снижает риск болезней сердца. Источником белка, в частности, могут быть растительные продукты, яйца, нежирное молоко.Авторы проанализировали данные более 43 тысяч человек, которые участвовали в длительном исследовании здоровья медицинских работников. Начиная с 1986 года его участники каждые четыре года заполняли подробные анкеты о своей диете. Наблюдение продолжалось в течение 30 лет.Красное мясо и болезни сердцаУченые обнаружили, что каждая порция красного мяса в день связана с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а обработанного мяса – на 15%. В то же время получения белка из растительных источников снижало этот риск на 14%.Чем заменить красное мясоИсследователи отдельно сфокусировались на пользе замены красного мяса другими источниками белка. У людей в возрасте от 65 лет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 18%, если они вместо красного мяса ели бобовые, орехи, сою, крупы. Этот эффект был менее выразительным для тех, кто получал мало клетчатки.У молодых людей риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 20% при замене мяса на яйца. Менее выразительный эффект давали нежирные молочные и цельнозерновые продукты.Замена мяса на рыбу никак не влияла на это риск. Ученые объясняют это методами приготовления рыбы: вероятно, участники исследования чаще употребляли ее в жареном виде. Кроме того, в анкетах потребления рыбы учитывали и обработанные продукты, например, консервы и рыбные палочки.Почему красное мясо влияет на сердцеУченые указывают, что употребление красного мяса связано с повышением уровня холестерина в крови, что является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.Растительные источники белка не дают такого эффекта. Кроме того, в мясе высокое содержание насыщенных жиров и других веществ, которые также плохо влияют на здоровье сердца. В продуктах из обработанного мяса обычно высокое содержание соли, которая может вызвать повышение артериального давления.