Какую диету прописывают заболевшим коронавирусом?

Для лечения коронавирусной инфекции медики используют передовые методы медицины, в том числе и правильное питание. В борьбе с опасным недугом организм находится в стрессовой ситуации и остро нуждается в жизненно необходимых компонентах. Поэтому больным прописывают лечебную диету "Стол №11".Примечательно, что аналогичную диету используют при лечении пневмонии и туберкулёза. Диета подразумевает увеличение дневного потребления калорий до трёх с половиной тысяч. Это нужно для повышения тонуса и энергии. Вирусолог Андрей Плотников советует делать не менее пяти приёмов пищи в день, а также употреблять больше продуктов, содержащих белок.Специалист рекомендует увеличить суточную дозу употребления воды, а также делать дыхательную гимнастику для восстановления лёгких. Благодаря этому и правильной диете вылечиться от коронавируса можно за считанные недели.