Какую диету прописывают заболевшим коронавирусом?
Примечательно, что аналогичную диету используют при лечении пневмонии и туберкулёза. Диета подразумевает увеличение дневного потребления калорий до трёх с половиной тысяч. Это нужно для повышения тонуса и энергии. Вирусолог Андрей Плотников советует делать не менее пяти приёмов пищи в день, а также употреблять больше продуктов, содержащих белок.
Специалист рекомендует увеличить суточную дозу употребления воды, а также делать дыхательную гимнастику для восстановления лёгких. Благодаря этому и правильной диете вылечиться от коронавируса можно за считанные недели.
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