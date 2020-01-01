Неврологи объяснили связь стресса и бесплодия
Данная реакция особенно ярко происходит у женщин. Примечательно: клетки мозга, контролирующие репродуктивную функцию, не способны напрямую отвечать на деятельность кортизола. Клетки RFRP - ключевое звено в цепи. Они становятся активными во время стрессовых ситуаций, реагируя на стрессовый гормон, кортизол. В результате отмечается снижение показателей репродуктивной функции.
Для женщин, борющихся с бесплодием, лекарства, которые блокируют действие нейронов RFRP, могут оказаться новой эффективной терапией, говорят ученые. Такие лекарства уже существуют, но не одобрены для использования на людях.
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