Диетолог Соломатина рассказала об опасности шпрот

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Будучи копченым, жирным продуктом, шпроты могут представлять собой вполне определенную опасность для людей с проблемами пищеварения. Но и здоровым есть их нужно крайне редко.Шпроты – один из традиционных продуктов, используемых в России на новогодних застольях. Но их присутствие на столе нежелательно, сообщила в интервью врач диетолог Елена Соломатина. По мнению специалиста, покупать шпроты специально к празднику не нужно, поскольку«на новогоднем столе и без этого будет много копченых, жирных продуктов».Соломатина рассказала, что опасность, связанная с поеданием шпрот, отчасти обусловлена низкокачественным маслом, используемым для их заливки.«Часто шпроты заливают рапсовым маслом, оно содержит кислоту, которое негативно влияет на организм», - заметила диетолог.Соломатина пояснила, что здоровой человек может позволить себе при желании перекусить шпротами, если это происходит изредка: организм сможет справиться с перевариванием продукта. Однако при наличии болезней желудка, желчного пузыря, от такой закуски нужно отказаться.Помимо того, продукт нежелателен для гипертоников – он содержит большое количество соли. Также опасность шпрот обусловлена их копчением.«При копчении выделяется бензопирен, это токсичное и канцерогенное вещество»,- рассказала Соломатина.Она подчеркнула, что шпроты, масло которых горчит, не должны употреблять в пищу ни в коем случае.