Диетолог Соломатина рассказала об опасности шпрот
Шпроты – один из традиционных продуктов, используемых в России на новогодних застольях. Но их присутствие на столе нежелательно, сообщила в интервью врач диетолог Елена Соломатина. По мнению специалиста, покупать шпроты специально к празднику не нужно, поскольку
«на новогоднем столе и без этого будет много копченых, жирных продуктов».
Соломатина рассказала, что опасность, связанная с поеданием шпрот, отчасти обусловлена низкокачественным маслом, используемым для их заливки.
«Часто шпроты заливают рапсовым маслом, оно содержит кислоту, которое негативно влияет на организм», - заметила диетолог.
Соломатина пояснила, что здоровой человек может позволить себе при желании перекусить шпротами, если это происходит изредка: организм сможет справиться с перевариванием продукта. Однако при наличии болезней желудка, желчного пузыря, от такой закуски нужно отказаться.
Помимо того, продукт нежелателен для гипертоников – он содержит большое количество соли. Также опасность шпрот обусловлена их копчением.
«При копчении выделяется бензопирен, это токсичное и канцерогенное вещество»,- рассказала Соломатина.
Она подчеркнула, что шпроты, масло которых горчит, не должны употреблять в пищу ни в коем случае.
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