Лучшие естественные средства для снижения холестерина: как их получать?

Увеличив потребление определенных пищевых веществ, можно добиться снижения высокого уровня холестерина и минимизировать риски сердечно-сосудистых заболеваний.Повышенная концентрация холестерина в крови является основным фактором предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Между тем, снижению уровня холестерина эффективно способствуют многие естественные средства – вещества, содержащиеся в различных продуктах питания. По мнению экспертов, их регулярное потребление помогает решить проблему избыточного холестерина, сообщает портал Nutrients News.Ниацин (витамин B3). Помогает повысить уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), который помогает удалять их кровотока частицы «плохого» холестерина ЛПНП. Именно последний может образовывать бляшки вдоль стенок артерий и закупоривать их, повышая риск сердечно-сосудистых катастроф.Как получать ниацин? Он содержится в следующих продуктах: куриные печень и грудка, говядина, арахис, авокадо, бурый рис, цельное зерно, грибы, зеленый горошек, картофель, жирная рыба.Монаколин К. Это растительное соединение является одним из лучших естественных средств для снижения холестерина – действует идентично активному компоненту препарата ловастатина. Монаколин К содержится в красном дрожжевом рисе – прием его добавок помогает улучшить функционирование сердца.Фитостерины. Представляют собой соединения в клеточных мембранах растений. Они имеют структуру, аналогичную человеческому холестерину, и могут способствовать снижению уровня ЛПНП и общего холестерина при приеме внутрь.Как их получать: рекомендуется включать в рацион орехи, льняное семя, брокколи, красный лук, морковь, брюссельскую капусту, шпинат, бананы, листовые салаты.Растворимые волокна. Растворяясь в воде, данный тип клетчатки становится гелеобразным вещество в толстой кишке, замедляющим пищеварение и улавливающим холестерин ЛПНП, что предотвращает его попадание в кровоток. Ежедневное употребление 5-10 граммов растворимой клетчатки является естественным способом снизить уровень холестерина на пять процентов.Этим средством нас обеспечивают брюссельская капуста, авокадо, репа, груши, инжир, овес, фасоль, яблоки, ячмень, сырая морковь, семена льна и подсолнечника, орехи.Коэнзим Q10 (CoQ10). Это питательное вещество используется организмом для производства клеточной энергии. Оно известно своими антиоксидантными свойствами и способностью значительно снижать уровень холестерина. Некоторые исследования показывают, что прием добавок CoQ10 помогает уменьшить побочные эффекты статинов, включающие слабость, боли в мышцах и суставах.Чтобы получать CoQ10, нужно употреблять в пищу продукты: курятину, субпродукты, цветную капусту, семена кунжута, фисташки, чечевицу, апельсины, жирную рыбу.Соединения имбиря. Он также входит в список лучших естественных средств для снижения холестерина и предотвращения атеросклероза. Недавнее исследование Тегеранского университета медицинских наук в Иране показало: имбирь способен уменьшать уровень общего холестерина в организме и улучшает липидный профиль у пациентов с диабетом.