Простой способ избежать ранней смерти требует всего 11 минут в день

Ученые констатируют: если тратить на выполнение упражнений всего 11 минут в день, такая практика может стать простым способом защитить себя от ранней смерти.Медики настоятельно рекомендуют ежедневно выполнять упражнения. Основным преимуществом такой привычки, по их словам, является снижение риска серьезных заболеваний, включая патологии сердца, инсульт, диабет 2 типа, рак.«Выполнение упражнений, благодаря своему оздоровительному эффекту, может снизить риск ранней смерти до 30 процентов», - цитирует экспертов издание Express.Специалисты отмечают, что для получения столь впечатляющего эффекта физической активности, совсем не нужно тренироваться много. Согласно данным нового исследования, опубликованного Британским медицинским журналом (BMJ), простым способом избежать ранней смерти является выполнение упражнений в объеме всего 11 минут в день.«Было установлено, что люди, работающие за компьютером и сидящие на стуле от восьми до десяти часов в день, но ежедневно выполнявшие по 11 минут умеренные и интенсивные упражнения, – с меньшей вероятностью умирали раньше, чем те, кто занимался физическими упражнениями всего около двух минут в день», - информирует BMJ.Подобная закономерность подтверждается результатами наблюдений за 44 370 мужчинами и женщинами среднего возраста, проживающими в США, Норвегии и Швеции. Наблюдения за ними длились от 4 до 14,5 лет. За исследовательский период умер 3 451 участник проекта.Говоря об упражнениях средней интенсивности, ученые напомнили, что к ним относятся действия, повышающие частоту сердечных сокращений и заставляющие дышать быстрее. Интенсивные нагрузки заставляют дышать тяжелее и значительно увеличивают частоту сердечных сокращений.Помимо поддержания физической активности, простым способом снизить риск ранней смерти также является потребление разнообразных растительных продуктов – фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, бобовых.«Многие исследования связывают богатый растительной пищей рацион со снижением риска преждевременной смерти, а также со снижением риска рака, метаболического синдрома, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения состояния мозга», - постулировали медики.