Медики рассказали, когда возвращается обоняние и проходит одышка у людей, переболевших коронавирусом
Симптомы заболевания коронавирусом, такие как быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, кашель и головные боли, могут носить длительный характер. У 33% заразившихся они проявляются в течение шести и более недель после подтверждения диагноза.
К такому выводу пришли ученые Женевского университета и Университетского госпиталя Женевы.
Ученые с марта наблюдали за 669 «легкими» пациентами, проходившим лечение дома. Средний возраст пациентов — 43 года, у 69% не было отмечено серьезных заболеваний, способных вызвать осложнения.
Через шесть недель после постановки диагноза COVID-19 почти у трети участников исследования все еще имелся один или несколько симптомов.
Чаще всего пациенты страдали от утомляемости (14%), потери обоняния или вкуса (12%) и одышки (9%). У 6% не прошел кашель, а 3% страдали от головной боли.
Напомним, что ученые назвали новые симптомы коронавируса: о заболевании могут свидетельствовать слабость в мышцах, утомляемость и сыпь на ногах.
Около трети людей с COVID-19 вообще не имеют симптомов, но являются «тихими» разносчиками вируса. Вместе с тем низкая вирусная нагрузка обычно означает снижение заразности.
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