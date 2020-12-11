Развенчаны мифы, мешающие похудению

О них лучше забыть.

Существует немало советов для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Однако не все они действительно являются полезными. Рассказываем, какие идеи о похудении устарели и не соответствуют действительности.

Несмотря на популярные мифы, на похудение не влияют:

Количество приемов пищи

Не важно, едите вы 6 раз в день, или 2 раза. Об этом обычно спорят сторонники дробного питания и те, кто ест по принципу интервального голодания.

Чтобы похудеть, главное – уменьшить количество калорий, которые вы употребляете в течение дня. А за сколько раз вы съедите свой рацион, не имеет значения.

Питание вечером

Да, есть вечером можно. А для похудения нужно делать себе дефицит калорий в течение длительного периода времени.

Еда с отрицательной калорийностью

Мы уже сообщали о том, что такой пищи не существует. Любая еда имеет определенные калории. Возвращайтесь к предыдущим пунктам – не имеет значения, что вы едите, важно, сколько калорий получаете в течение дня.

Хватит верить мифам о том, что можно съесть определенный продукт и от него немедленно похудеть.

Демонизация углеводов

Углеводы нужны организму для поддержания нормальной жизнедеятельности. Полный отказ от углеводов приведет к нехватке энергии, плохой работе мозга. Выбирайте медленные углеводы и употребляйте их с пользой для организма.
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