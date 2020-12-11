Чем полезны и вредны молочные продукты? Объясняет врач диетолог

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Эксперт в области диетологии Светлана Фус объяснила в своем блоге Instagram, чем полезны, и как могут навредить здоровью молочные продукты.По словам врача диетолога, молочные продукты полезны как поставщики нужных для здорового функционирования организма веществ. Они дают нам аминокислоты, необходимый иммунной системе жир, а также минералы: кальций, фосфор.Специалист отметила: кальций, присутствующий в молочных продуктах, улучшает контроль над потреблением пищи, препятствует перееданию, помогая таким образом похудеть.Фус объяснила, можно ли употреблять молочку ежедневно. Диетолог считает: можно, но строго при условии, что человек не злоупотребляет продуктами из молока.«Есть и пить можно хоть каждый день, главное – не выходить за рамки», - высказалась специалист.Если злоупотреблять молочными продуктами, это опасно тем, что организм получает сразу большое количество кальция. Переизбыток минерала негативно влияет на состояние щитовидной железы и может стать причиной дефицита железа, цинка в организме, объяснила диетолог.Кроме того, дополнительно сообщила эксперт, существует теория, что«из-за него в организме развиваются дрожжевые бактерии и образуется слизь, которая виновата в разных неприятностях – от ушных болезней, аллергий и насморков до астмы и анемии».