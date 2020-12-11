Страдают не только легкие: медик предупредил об опасном последствии коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Последствие может быть долговременным или кратковременным.Коронавирус влияет на повышение артериального давления у пациентов.Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По его словам, такой симптом он встречал очень часто у зараженных COVID-19. Это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, что приводит к поражению сосудистой системы человека. Воспаления внутренней оболочки сосудов называется васкулиты.«Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — рассказал медик.Он отметил, что предугадать срок такого последствия сложно. Оно может быть долговременным или кратковременным.«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — сказал Болибок.