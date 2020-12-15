Боль в челюсти может сигнализировать об опасном для жизни состоянии

Боль в челюсти может указывать на сердечный приступ. Это менее известный симптом опасного для жизни состояния.Наиболее распространённым признаком сердечного приступа является боль или дискомфорт в груди. Также могут проявиться другие симптомы: одышка, тошнота или рвота, боль в спине или челюсти. «Иногда проявления сердечного приступа или сердечного приступа можно почувствовать в челюстях, зубах и шее. Это не только левая сторона, боль может проявиться и на правой стороне, особенно у женщин, говорит доктор Стивен Бендер, директор Центра медицины лицевых болей и сна при Техасском колледже стоматологии A&M.Хотя может показаться, что боль в челюсти не связана с сердцем, она может быть важным симптомом инфаркта миокарда. Сердечный приступ проявляется болями и в других частях тела. Она может распространяться от груди к спине, руке или даже плечу.