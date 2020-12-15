Что такое паросмия и почему о ней заговорили в пандемию?

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Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния. Однако в редких случаях у пациентов наблюдается ещё одно проявление - паросмия. Это заболевание провоцирует искажение запахов и может привести к появлению нюхательных галлюцинаций.Другими словами, человек может быть уверен, что ощущает запах арбуза, однако в действительности будет нюхать совершенно другой предмет, который может быть даже несъедобным. Об этом "АиФ" рассказал ЛОР Владимир Зайцев. По его словам, паросмия может сыграть с человеком злую шутку и тогда вся пища, которую он употребляет, будет для него невыносимо вонять.Врач объяснил, что это отклонение до конца не изучено. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему сигнал о запахе доходит от рецепторов в носу до головного мозга с искажениями. Зайцев отметил, что паросмия иногда наблюдается при заболеваниях мозга или даже психосоматике.