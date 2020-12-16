Сомелье назвал напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье

Среди алкогольных напитков вызывающим самое тяжелое похмелье является просекко, его назвал сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли.«Тяжелее всего на утро себя чувствуют те, кто пил просекко. Достаточно одного или двух бокалов, чтобы на следующий день сильно болела голова», - рассказал Кастеланелли.Он пояснил, что данный напиток, подобно шампанскому, содержит множество пузырьков углекислого газа. Данная особенность обеспечивает более активное и быстрое поглощение организмом алкоголя. После просекко человек ощущает опьянение за очень короткое время, что ослабляет контроль. Напиток может потребляться в большом количестве, и это влияет на ощущение похмелья утром, делая его более интенсивным.Чтобы избежать тяжелых последствий, сомелье рекомендует пить воду. На каждый бокал спиртного напитка он советует употреблять стакан воды. Также воду полезно выпить перед сном – большой стакан.«Просекко нужно пить медленно и не натощак», - подчеркнул эксперт.