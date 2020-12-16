Назван действенный напиток для продления жизни

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Одним из самых действенных напитков для продления жизни является зеленый чай матча с добавлением куркумы, сообщили источники в Великобритании.«Комбинируя эти два суперпродукта – чай матча и куркуму – можно получить беспрецедентные преимущества для здоровья. Одним из них является продление жизни», - рассказали эксперты издания Express.Чай матча, по словам специалистов, представляет собой естественный мощный источник антиоксидантов. Одна чашка напитка обеспечивает такой же дозировкой антиоксидантных соединений, как и примерно десять чашек зеленого чая. Компоненты матча борются со свободными радикалами и вместе с этим – с повреждением клеток, помогают предотвратить хронические заболевания.Что касается куркумы, ученые превозносят специю за ее выраженный противовоспалительный эффект. Ее потребление является действенным способом продления жизни в том числе благодаря позитивному влиянию на головной мозг – пряный продукт улучшает его защиту от возрастной дегенерации и развития деменции.«Было обнаружено, что потребление напитка с куркумой из японского чая матча предпочитают в регионах с самой высокой продолжительностью жизни. Такая привычка может снизить риск серьезных заболеваний и замедлить процесс старения», - резюмировали эксперты.