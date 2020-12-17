Кажущиеся здоровыми продукты на завтрак могут повышать кровяное давление

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Некоторые продукты к завтраку в магазинах, кажущиеся покупателям здоровыми, на самом деле могут повышать кровяное давление, с таким предупреждением выступил британский эксперт в области здорового образа жизни Дэвид Винер.Повышенное давление характеризуется опасными процессами – сужением кровеносных сосудов, ухудшением притока крови и кислорода к сердцу и мозгу, избыточным напряжением сосудистых стенок из-за возросшей на них нагрузки. Следствием подобных изменений могут стать угрожающие жизни состояния, включая инфаркты и инсульты.В интервью изданию Express эксперт Дэвид Винер рассказал, что люди, старающиеся контролировать свой уровень кровяного давления, должны ответственно подходить к выбору продуктов на завтрак.«Есть очевидные продукты, которых следует избегать, – это, например, бекон или тосты из белого хлеба с маслом. Но существуют также продукты, кажущиеся здоровыми, от которых ваше давление тоже может начать расти», - предупредил специалист.Он обратил внимание на фруктовые йогурты. По словам Винера, данный продукт часто содержит много простых углеводов и сахара, что дестабилизирует кровяное давление.Исследования показывают, что пища, насыщенная добавленным сахаром и быстро усваиваемыми углеводами, способствует увеличению веса у взрослых и детей. В свою очередь, избыточный вес и ожирение содействуют росту кровяного давления.«Согласно обзору, добавленный сахар, который часто попадает в йогурты, также может оказывать прямое влияние на повышение артериального давления. Простой йогурт – гораздо более безопасный вариант. Более того, греческий йогурт содержит калий и кальций – минералы, которые помогают регулировать кровяное давление», - сообщил специалист.Также Винер назвал другие кажущиеся здоровыми продукты, которые при употреблении на завтрак могут повышать давление. В частности, рафинированные злаки как источник большого количества легко усваиваемых и повышающих уровень сахара в крови углеводов.«Употребление обработанных злаков может быть худшим способом начать свой день, если вы склонны к повышению артериального давления», - предупреждает он.Помимо того, сказал эксперт, любые продукты на завтрак, содержащие соль, также способствуют повышению давления.