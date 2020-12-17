Эксперты нашли механизм, способствующий развитию ожирения

Исследователи из Университета Колорадо обнаружили, что фруктоза стимулирует высвобождение вазопрессина, гормона, связанного с ожирением и диабетом. Они также установили на примере грызунов, что вода может подавлять уровни гормона. По словам экспертов, увеличение потребления воды способно уменьшить степень ожирения и спасти от метаболического синдрома.Известно, что у людей с ожирением и диабетом повышены показатели вазопрессина. Этот гормон, помимо прочего, отвечает за регуляцию уровня воды в теле. В рамках эксперимента ученые давали грызунам воду с фруктозой. Оказалось, она стимулировала выработку вазопрессина, что, в свою очередь, приводило к накоплению воды в жировых клетках и обезвоживанию других частей тела.Итогом было ожирение. Между тем, когда ученые начали давать животным обычную воду, степень ожирения начинала уменьшаться. Это объясняет, почему у пустынных млекопитающих так много вазопрессина, поскольку доступ к воде у них затруднен. Также известно, что люди с ожирением часто имеют признаки обезвоживания. По этой же причине диета с высоким содержанием соли может вызывать ожирение и диабет.Последний эксперимент впервые показал связь вазопрессина, сахара, диабета и ожирения. Связь активна благодаря работе рецептора вазопрессина V1b. Когда этот рецептор искусственно удаляли из клеток тела мышей, животные могли не бояться негативных эффектов фруктозы.