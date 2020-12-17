Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19

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Специалист из центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал о необратимом последствии, которое развивается при наличии тяжелой формы коронавируса. Особенно часто оно встречается у пожилых людей.Как заявил Лисицын, тяжелая форма ковида может привести к необратимым поражениям легких."Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19", — сказал он в эфире канала "Россия 24".