Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19
Как заявил Лисицын, тяжелая форма ковида может привести к необратимым поражениям легких.
"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
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