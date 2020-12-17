Ученые из Австралии объяснили, почему нужно меньше работать зимой

Сезонное аффективное расстройство, которое проявляется у многих людей зимой, заставляет чувствовать недомогание, а также затрудняет выполнение обычной работы. Австралийские ученые объяснили, почему людям следует меньше работать в холодное время года.Зимой острее проявляются такие проблемы, как дневная сонливость и депрессивное состояние. Ученые привыкли связывать это с сокращенной продолжительностью светового дня, но исследователи из Университета Суинберн считают, что все дело в недосыпе, который возникает зимой на фоне естественного повышения потребности в более продолжительном сне."Зимой людям требуется спать больше, чтобы восстановить силы. Соответственно, вставая утром по будильнику, вы получаете недосып, выраженность которого растет с каждым днем", — говорит Грег Мюррей, профессор психологии. Специалист подчеркнул, что недостаток ночного сна является основной причиной сонливости, сниженной работоспособности и депрессивных расстройств, которые становятся особенно актуальными в зимний период."Я бы рекомендовал работать меньше зимой, чтобы получить время для более продолжительного сна. Если такой возможности нет, то попытайтесь хотя бы отодвинуть начало рабочего дня на час вперед — так вы будете легче просыпаться", — добавил Мюррей.