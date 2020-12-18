Вывод ученых: растения на работе уменьшают стресс

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Исследование ученых, проведенное в Университете Хиого (Япония), показывает преимущества размещения комнатных растений в офисе для уменьшения стресса работников.Это исследование научно проверяет степень психологического и физиологического воздействия от комнатных растений. Вместо проведения экспериментов в лаборатории исследователи рассчитали снижение нагрузки на сотрудников в реальных офисных условиях.Ведущий автор исследования, Масахиро Тойода с командой исследовали изменения в психологическом и физиологическом стрессе до и после размещения растений на рабочих столах. Всего в исследовании участвовало 63 офисных работника Японии. Как только в процессе работы участники чувствовали усталость, они садились за столы и отдыхали там в течение 3 минут.Исследование было проведено в два этапа: контрольный без растений и период с воздействием комнатного растения – когда участники смотрели и заботились о растении. Ученые измерили психологический стресс у участников, используя опросник «Состояния и свойства тревожности». В результате выяснилось, что частота пульса у участников, наблюдающих за растением в процессе 3-минутного отдыха, значительно снизилась.Участник мог выбрать растение из 6 предложенных типов:растение-эпифитбонсайкактус Сан-Педро (Trichocereus pachanoi)декоративно-лиственное растениесуккулент эхеверия (Echeveria spp.)кокэдама (растение, посаженное в моховой шар)При этом участник мог либо заботиться о нем, либо просто пассивно созерцать. Как активное, так и пассивное участие растений на рабочем месте оценивалось одинаково с точки зрения снижения стресса и усталости. Каждый участник выбрал один из предложенных типов растений и разместил его возле монитора компьютера на столе.Оказалось, что успокаивающий эффект от растений значительно снизил тревожность в процессе эксперимента. На результаты исследования не повлияли возраст участника или тип растений.Исследователи предполагают, что размещение небольших растений в поле зрения снижает психологический стресс по всем направлениям.