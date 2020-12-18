Лазерная терапия может помочь при лекарственно-устойчивой детской эпилепсии

Согласно новому исследованию, более половины детей, получавших лечение с помощью лазерной интерстициальной термотерапии (MRgLITT) под контролем магнитно-резонансной томографии (МРТ), достигают отсутствия приступов при последующем наблюдении в течение одного года.Ученые из Университета Торонто использовали данные из реестра MRgLITT для оценки результатов терапии у 129 детей (средний возраст 10,7 лет) с лекарственно-устойчивой эпилепсией.Исследователи обнаружили, что у 86% пациентов были аномальные результаты МРТ, причем наиболее частым поражением была гамартома гипоталамуса, за которой следовала фокальная корковая дисплазия. У 22% пациентов были осложнения, связанные с MRgLITT, включая преходящие неврологические нарушения и постоянные неврологические нарушения.Один пациент умер в течение 30 дней после MRgLITT. Средняя продолжительность госпитализации составила 3,2 дня. Отсутствие припадков было зарегистрировано у 56% пациентов в течение года. 12 пациентов прошли более одной процедуры, у семи наступила полная ремиссия.