Определен самый полезный для здоровья напиток
Известно, что в одной столовой ложке куркумы содержатся 26% ежедневной нормы марганца, 16% от нормы железа, а также витамин С. Это настоящий суперпродукт, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также куркуме ранее приписывали противораковые и противодиабетические свойства.
Матча тоже является ценным источником антиоксидантов (содержит катехины). Катехины положительно влияют на кровоток, показатели холестерина, укрепляют иммунитет. У них есть антимикробный и противоопухолевый потенциал, доказали испытания. Сочетание куркумы и зеленого чая дает усиление антиоксидантных свойств; оно показано при ослабленном иммунитете.
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