Названы полезные и вредные свойства свеклы

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Каждый день ее есть не стоит.Есть свеклу можно только при отсутствии противопоказаний, причем строго в умеренном количестве – не более 250 граммов. Этот корнеплод обладает массой полезных свойств, но может приносить организму не только пользу.Рассказывая о пользе свеклы, эксперты, отметили ее свойство улучшать функционирование ЖКТ. Она содержит пектин, подавляющий деятельность вредных бактерий, производящий обволакивающий эффект на воспаленную слизистую оболочку пищеварительного тракта. Если есть свеклу каждый день, это способствует восстановлению его естественной микрофлоры.Также ее полезно употреблять для снижения давления людям с гипертоний. Вещества этого бордового овоща (пищевые нитраты) вызывают расширение кровеносных сосудов, благодаря чему происходит улучшение кровотока.Благодаря содержанию сильных антиоксидантов, бетаина и бетанина, свекла улучшает защищенность организма от рака. Кроме того, обеспечивает нас железом, магнием, фолиевой кислотой, которые нужны нервной, а также кровеносной системам.Однако с потреблением свеклы связан также определенный вред. Она отличается высоким содержанием сахара и высоким гликемическим индексом, способна сразу быстро поднимать уровень сахара в крови. При сахарном диабете и предиабете есть ее необходимо с большой осторожностью.Вдобавок свекле содержит много щавелевой кислоты – это может плохо подействовать на работу сердечно-сосудистой системы, спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта.