Марихуана облегчает судороги при детской эпилепсии

Лекарственная марихуана может предложить пациентам значительное облегчение от трудноизлечимой эпилепсии. Однако стоимость и доступ к ней по-прежнему являются препятствием.Согласно данным небольшого числа пациентов, лекарственные средства на основе марихуаны (CBMP) могут предложить пациентам значительное облегчение при трудноизлечимой эпилепсии.В обзоре 10 случаев тяжелой детской эпилепсии профессор Дэвид Натт и Райан Зафар из Имперского колледжа Лондона изучили влияние комбинированных продуктов на основе каннабидиола и тетрагидроканнабинола на частоту эпилептических припадков.Они обнаружили, что лица, осуществляющие уход, сообщали о 97-процентном снижении частоты приступов в месяц, когда пациенты получали лечение с экстрактом марихуаны.