Марихуана облегчает судороги при детской эпилепсии
Согласно данным небольшого числа пациентов, лекарственные средства на основе марихуаны (CBMP) могут предложить пациентам значительное облегчение при трудноизлечимой эпилепсии.
В обзоре 10 случаев тяжелой детской эпилепсии профессор Дэвид Натт и Райан Зафар из Имперского колледжа Лондона изучили влияние комбинированных продуктов на основе каннабидиола и тетрагидроканнабинола на частоту эпилептических припадков.
Они обнаружили, что лица, осуществляющие уход, сообщали о 97-процентном снижении частоты приступов в месяц, когда пациенты получали лечение с экстрактом марихуаны.
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