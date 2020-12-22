Чтобы не переедать, диетолог советует следовать определенным правилам
Так, маршрут в магазине лучше выстраивать в обход кондитерского отдела. В целом, отправляясь в магазин, следует заранее спланировать рацион на неделю и составить список продуктов. Еще одна особенность: нередко люди принимают за голод жажду, а также охотнее делают выбор в пользу вредных продуктов на фоне обезвоживания. Следовательно, рекомендуется чаще пить простую воду, травяные чаи и употреблять супы.
Диетолог советует отказаться от частых походов в ресторан, готовя пищу самостоятельно из сырых продуктов. Полуфабрикаты должны оказаться под запретом. При наличии стресса снизить риск переедания помогут тренировки. Физическая активность улучшает настроение и подавляет аппетит.
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